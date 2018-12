"Unter Jürgen Klopp" wäre er einer der besten Spieler der Welt! Michael Owen unterstützt Paul Pogba

Er ist gnadenlos talentiert, doch kann trotzdem nicht regelmäßig seine Topleistung abrufen. Weltmeister Paul Pogba steht bei Manchester United in der Premier League unter Vertrag - sein Trainer: der Portugiese José Mourinho. Und gerade jetzt, nach der 1:2-Pleite gegen Valencia in der Champions League, wird Mourinho erneut heftig von der englischen Presse für die schwachen Leistungen seines Teams kritisiert.

Owen würde Pogba gerne unter Klopp sehen

Speziell aber geht es dabei um seinen Umgang mit Pogba, der für Frankreich regelmäßig glänzt, beim Verein allerdings meist total blass bleibt.

Nun hat der ehemalige englische Nationalspieler Michael Owen sich zu diesem Thema geäußert. Owen gegenüber BT Sport zu den Fähigkeiten von Pogba: „Ich bin der Meinung, dass er ein absoluter Weltklasse-Spieler ist, wenn er auf eine bestimmte Weise in einem bestimmten Team spielen darf. Ich werde frustriert, wenn ich ihn sehe, weil ich weiß, dass er besser ist als das, was wir Woche für Woche sehen. Ich schlage mich schon fast auf seine Seite, weil ich glaube, dass das, was die Mannschaft spielt und wie der Trainer ihn spielen lässt, nicht zielführend ist, um das Beste aus ihm herauszuholen.“