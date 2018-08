Verlässt Loris Karius bald die Insel? Nach Informationen der britischen Tageszeitung Sun soll der Torwart des FC Liverpool in der Türkei heiß begehrt sein. Karius, der in der vergangenen Saison durch seine zwei Patzer im Champions-League-Finale gegen Real Madrid traurige Berühmtheit erlangte, wird mit dem türkischen Topklub Besiktas Istanbul in Verbindung gebracht.

Karius ist durch den Liverpooler Transfer von Keeper Allison Becker nicht mehr die Nummer Eins an der Anfield Road. Will er regelmäßig spielen, muss er wohl wechseln. Besiktas soll ihn bis zum Saisonende ausleihen wollen.