"Es könnte durchaus sein ...": Jürgen Klopp über den BVB und den FC Bayern

Er verfolgt die Bundesliga noch ganz genau. Jürgen Klopp, der Cheftrainer des FC Liverpool, hatte sich am Freitagabend am Rande der Verleihung des Mainzer Medien-Preises zur aktuellen Tabellen-Situation in der deutschen Eliteliga geäußert. Von Borussia Dortmund, den Verein, welchen Klopp 2011 und 2012 zur Meisterschaft führte, schwärmt er in den höchsten Tönen.

"Dortmund spielt super Fußball. Lucien Favre macht einen tollen Job. Auch Aki Watzke und Michael Zorc machen einen ganz tollen Job, haben wieder eine tolle Mannschaft zusammengestellt", findet "Kloppo" und spielte dann auch auf den FC Bayern an, welcher aktuell sieben Punkte hinter dem BVB liegt:

"Wie es so ist: Es gibt immer diese Zyklen. Bayern war in der Vergangenheit immer mal wieder gestrauchelt. Sie haben jetzt halt nur einmal sechs Jahre dafür gebraucht. Sie sind, glaube ich, sechsmal in Folge Meister geworden - das ist sehr ordentlich. Da ist es ganz normal, dass auch Bayern mal ein bisschen Schwierigkeiten hat."