Julia Görges scheitert bei den US Open in der zweiten Runde

Tennisspielerin Julia Görges hat die dritte Runde der US Open verpasst. Die Weltranglisten-Neunte verlor am Mittwoch in New York 6:7 (10:12), 3:6 gegen die Russin Jekaterina Makarowa. Görges hatte die einstige Top-Ten-Spielerin und frühere US-Open-Halbfinalistin in der Vorwoche beim Turnier in New Haven noch besiegt.