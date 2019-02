Bericht: Julian Brandt besitzt Ausstiegsklausel - Bayer-Star könnte im Sommer günstig wechseln

Julian Brandt ist einer der großen deutschen Shooting-Stars. Im Alter von 22 Jahren ist der gebürtige Bremer bereits zentraler Bestandteil von Bayer Leverkusen in der Bundesliga und Nationalspieler unter Bundestrainer Joachim Löw. Im DFB-Team darf Brandt seit dem Rücktritt von Mesut Özil sogar mit der begehrten Trikotnummer zehn auflaufen . Kein Wunder, dass der Offensivmann, der in diesem Jahr für Leverkusen bereits mit vier Toren und vier Vorlagen glänzte, die Blicke der Konkurrenz auf sich zieht. Nun berichtet der Kicker, dass der Deutsche eine Ausstiegsklausel für den Sommer besitzt, die weit unter seinem Marktwert liegt.

Aber will Julian Brandt Bayer Leverkusen überhaupt verlassen? Im SPORTBUZZER-Interview gab der Nationalspieler eine klare Antwort: "Für junge Spieler ist es hier ein perfekter Fleck, wir haben hier in Leverkusen eine übersichtliche Medienlandschaft. (...) Da ich genau weiß, was ich für die Zukunft will und mich hier wohlfühle, warum sollte ich dann gehen", fragte Brandt. Im Interview mit der Bild antwortete der Leverkusen-Star auf die Frage, ob er garantieren könne, über den Sommer hinaus zu bleiben mit: "Im Moment, ja". Laut Kicker seien auch die Verantwortlichen zuversichtlich, dass Brandt bleibe.