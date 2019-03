Eine für seinen Marktwert niedrige Ausstiegsklausel könnte Julian Brandt, Star von Bayer Leverkusen , einen ereignisreichen Sommer bescheren. Der Kicker berichtete in seiner Montagsausgabe, dass Brandt Bayer 04 in der nächsten Wechselperiode für die fixe Freigabesumme von "nur" 24 Millionen Euro verlassen könnte . Pikant: Laut Schätzung des Portals transfermarkt.de ist Brandt allerdings 40 Millionen Euro wert - und zudem befindet sich der deutsche Nationalspieler laut Medienberichten im Fokus von Topteams wie dem FC Bayern München. Jetzt hat sich Brandt erstmals konkret über seine angebliche Klausel und einen möglichen Transfer geäußert!

Die schönsten Choreografien im Überblick: Ob Dortmund, Madrid, Rom oder Frankfurt In diesen Stadien haben Fußball-Fans mit ihren Choreos in den letzten Jahren Maßstäbe gesetzt. ©

Bayer-Star Julian Brandt: "Der Verein sollte jetzt auch nicht unruhig werden"

Der Leverkusen-Star stellte beim Pay-TV-Sender Sky klar: "Ich bin hier und habe einen langen Vertrag. Solange ich mit den Jungs zocken kann, gibt es keinen Grund, warum ich ungeduldig werden sollte", so der 22-Jährige. "Was der Kicker für Artikel raushaut, ist mir egal. Der Verein sollte jetzt auch nicht unruhig werden." Und das hat der Klub offenbar auch nicht. Auf die Frage, ob er Sorgen habe, dass Brandt im Sommer geht, antwortete Bayer-Trainer Peter Bosz: "Aber das muss er nicht machen, er hat Spaß hier, wir haben Spaß an ihm."