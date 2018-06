Julian Draxler gegen Mexiko in der Startelf! Zweikampf zwischen Özil und Reus

Joachim Löw schwärmte. Erst vom 5:0 der Russen gegen Saudi-Arabien am Donnerstag, dann vom 3:3 zwischen Portugal und Spanien einen Tag später. „Das Eröffnungsspiel hat Spaß gemacht und die Euphorie gesteigert. Und am Freitag haben wir WM pur gesehen. Zwei tolle Mannschaften, spektakuläre Tore. Ein Genuss“, sagte der Bundestrainer am Samstag. Jetzt soll auch sein Team in Russland für Begeisterung sorgen – Weltmeister Deutschland legt am Sonntag (17 Uhr) im Luschniki-Stadion von Moskau los, der erste Gruppengegner heißt Mexiko: „Wir wollen ein Zeichen setzen“, sagte Löw. Im Klartext: Nach der Debatte um die Fitness von Keeper Manuel Neuer, in der Diskussion um das Özil-Gündogan-Erdogan-Foto und nach der Aussortierung von Leroy Sané soll das DFB-Team zeigen, was Phase ist – nämlich, dass es sich voll auf die WM-Titelverteidigung fokussiert.