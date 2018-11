Trauerfall: Julian Draxler fehlt DFB-Elf gegen Russland

Julian Draxler wird beim Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Russland in Leipzig nicht auflaufen können. PSG-Profi Draxler sagte seine Teilnahme wegen eines Trauerfalls in der Familie ab.

Bundestrainer Joachim Löw muss nach dem Ausfall von Schalke-Stürmer Mark Uth im Test-Länderspiel gegen Russland auch auf Julian Draxler verzichten. Der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain wird wegen eines Trauerfalls in der Familie bei der Partie am Donnerstag in Leipzig fehlen. Das teilte der DFB am Montagabend per Twitter mit.

Der DFB-Kader für die Spiele gegen Russland und die Niederlande Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München) © imago/MIS Tor: Bernd Leno (FC Arsenal) © Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images Tor: Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) © imago/Team 2 Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) © imago/Sven Simon Abwehr: Jonas Hector (1. FC Köln) © 2018 Getty Images Abwehr: Mats Hummels (Bayern München) © Matthias Koch Abwehr: Thilo Kehrer (Paris St. Germain) © imago/Sven Simon Abwehr: Antonio Rüdiger (FC Chelsea) © 2018 Getty Images Abwehr: Nico Schulz (TSG 1899 Hoffenheim) © imago/photoarena/Eisenhuth Abwehr: Niklas Süle (Bayern München) © imago/Eibner Abwehr: Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) © 2018 Getty Images Abwehr: Joshua Kimmich (FC Bayern München) © imago/photoarena/Eisenhuth Mittelfeld: Julian Brandt (Bayer Leverkusen) © imago/Eibner Mittelfeld: Julian Draxler (Paris St. Germain) © imago/photoarena/Eisenhuth Angriff: Serge Gnabry (Bayern München) © Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images Mittelfeld: Leon Goretzka (FC Bayern) © 2018 Getty Images Mittelfeld: Kai Havertz (Bayer Leverkusen) © 2018 Getty Images Mittelfeld: Toni Kroos (Real Madrid). Er reist er nach dem Spiel gegen Russland an. © dpa Angriff: Thomas Müller (FC Bayern München) © dpa Angriff: Marco Reus (Borussia Dortmund) © 2018 Getty Images Mittelfeld: Sebastian Rudy (FC Schalke 04) © imago/Revierfoto Mittelfeld: Leroy Sane (Manchester City) © dpa Angriff: Timo Werner (RB Leipzig) © dpa

"Julian Draxler wird nach Rücksprache mit Bundestrainer Joachim Löw wegen eines Trauerfalls in der Familie zunächst nicht nach Leipzig reisen und fällt für GERRUS aus", schrieb der DFB über den Ausfall des PSG-Stars Draxler.

❗ Julian #Draxler wird nach Rücksprache mit Bundestrainer Joachim #Löw wegen eines Trauerfalls in der Familie zunächst nicht nach Leipzig reisen und fällt für #GERRUS aus. #DieMannschaft pic.twitter.com/8dD44upsmi — Die Mannschaft (@DFB_Team) November 12, 2018

Draxler überzeugte zuletzt bei PSG unter Tuchel

Ob er auch für das wichtige Spiel gegen Holland am Montag ausfallen wird, ist noch unklar. Draxler überzeugte zuletzt für Paris-Saint Germain in der Liga. Mit der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel gewann er alle 13 Ligaspiele. Zuletzt stand Draxler beim 4:0-Sieg gegen Ex-Meister AS Monaco in der Startelf.