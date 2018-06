Julian Draxler über Kumpel Sané: "Leroy ist nicht so locker, wie er immer tut"

Der eine darf bleiben, der andere ist schon im Urlaub. Während Julian Draxler bei der WM in Russland zu den deutschen Hoffnungsträgern gehört, sortierte Bundestrainer Joachim Löw Leroy Sané aus . Jetzt äußert sich Draxler üner das WM-Aus seines ehemaligen Schalker Mitspielers: „ Es war eine Überraschung für uns alle, ganz klar. Er hat eine ganz, ganz starke Saison in England gespielt. Wir kennen uns schon sehr lange, sind befreundet, deshalb tut es mir für ihn besonders leid, aber es war die Entscheidung des Bundestrainers. Er wird seine Gründe gehabt haben.“

Draxler glaubt nicht, dass Sané seine Nichtnomierung egal ist. Der PSG-Star: „Leroy ist nicht so locker, wie er vielleicht immer tut. Er wäre schon gerne dabei gewesen. Ihm geht das jetzt nicht am Allerwertesten vorbei. Er wird sich jetzt darauf besinnen, dass er eine Riesensaison bei ManCity gespielt hat, Urlaub machen, Kraft tanken - und dann wieder angreifen.“ Sané wurde zum „Rookie of the year“ in der Premier League gewählt, ihm gelangen 10 Tore und 15 Assists, er wurde mit Manchester City Meister.