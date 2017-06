Julian Draxler vor Ibiza: Seine Freundin küsst der DFB-Kapitän hier nicht!

Wen küsst Draxler auf der Yacht vor Ibiza?

Beim Confederations Cup in Russland vertritt Julian Draxler von Paris Saint-Germain den verletzten Manuel Neuer als Kapitän der Nationalmannschaft. Auch beim 7:0 gegen San Marino am Samstag trug der 23-Jährige die Kapitänsbinde. Nach dem Kantersieg war Entspannung angesagt - und das auf einer Yacht vor Ibiza. Dabei hatte Draxler auf der Pressekonferenz nach dem Spiel noch erklärt: "Ich werde die Tage in München verbringen und ein paar Blessuren aus der vergangenen Saison behandeln lassen."

Aber aus München wurde jetzt offensichtlich Ibiza, wie exklusive Fotos der Bild zeigen.