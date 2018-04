Julian Nagelsmann bleibt in Hoffenheim - "auf jeden Fall bis 2019"

Der FC Bayern München muss Julian Nagelsmann wohl zumindest vorerst von der Kandidatenliste für den vakanten Trainer-Posten streichen. In einem Interview mit dem Playboy bekräftigte der 30-Jährige, keinen Wechsel erzwingen zu wollen. "Ich habe den Vertrag bis 2021, inklusive einer Ausstiegsklausel für 2019, mit der Idee unterschrieben, hier zu bleiben. Auf jeden Fall bis 2019", erklärte der junge Fußballlehrer.

"Hoffenheim ist nicht die schlechteste Adresse"

Damit muss der FC Bayern, der zuletzt immer wieder mit Nagelsmann in Verbindung gebracht wurde, eine andere Lösung für die anstehende Rückkehr in den Ruhestand von Meister-Trainer Jupp Heynckes finden. Der 72-Jährige war zu Beginn der laufenden Saison als Ersatz für den entlassenen Carlo Ancelotti an die Säbener Straße zurückgekehrt, um den wankenden Rekordmeister wieder auf Kurs zu bringen. Eine dauerhafte Lösung ist der Veteran aber nicht.