Bewegende Botschaft: Hoffenheim-Trainer Nagelsmann meldet sich bei der Familie des getöteten Jona

Im Fall um den getöteten Jona K. (†16) hat sich Hoffenheim -Trainer Julian Nagelsmann zu Wort gemeldet. In einem Facebook-Video, welches bereits wieder gelöscht worden ist, richtet er sich an die Eltern, Verwandten des Verstorbenen und dessen Mitspieler vom SV Rothemühle.

Nagelsmann mit bewegenden Worten

Nagelsmann im Wortlaut: "Liebes Trainerteam, liebe Spieler von SV Rothemühle, liebe Eltern und Verwandte von Jona. Voller Trauer und Bestürzung habe ich vom Tod von Jona gelesen. Als ich erfahren habe, dass er ein leidenschaftlicher Fußballer war, ist in mir das Bedürfnis erweckt worden, ein paar Worte an sie zu richten. Die Gewalt, der Hass, das Unverständnis, das Jona jetzt aus dem Leben gerissen hat, darf nicht der Begleiter sein. Nehmt euch Zeit für Gespräche. Das ist das Schöne an einer Mannschaft, dass immer jemand neben euch steht. Versucht als Gruppe, das Leben von Jona fortzusetzen. Ich glaube, er wird von oben zuschauen und wäre stolz auf euch, wenn ihr das macht."