Nagelsmann wütend auf Hasebe: Zoff nach Last-Minute-Sieg von Eintracht Frankfurt

Nagelsmann will sich zu Zoff-Gespräch mit Hasebe nicht äußern

Was steckte dahinter? Hasebe soll nach dem Last-Minute-Treffer seiner Frankfurter durch Goncalo Paciencia in der sechsten Minute der Nachspielzeit provokativ vor der Hoffenheim-Bank gejubelt haben. Eine Aktion, die Nagelsmann, der auch noch das bittere Gegentor wegstecken musste, auf die Palme gebracht hat. TSG-Manager Alexander Rosen erklärte den Vorfall gegenüber der Bild: "Ich weiß, dass er unsere medizinische Abteilung beleidigt hat. Und dann gucken Sie, was er nach dem 3:2 gemacht hat", so der Direktor Profifußball der Hoffenheimer.