Bericht: BVB-Profi Julian Weigl will Dortmund im Winter verlassen

Mit der AS Rom und Paris Saint-Germain soll es bereits zwei Interessenten geben. Wie Le Parisien schreibt, wolle der französische Topklub den fünfmaligen Nationalspieler für ein halbes Jahr ausleihen. Und dann soll der Verein von Thomas Tuchel eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro besitzen.

BVB-Transfer im Winter? Eintracht Frankfurt offenbar an Sebastian Rode interessiert

FC Bayern wieder erster BVB-Jäger – Ribéry-Show in Frankfurt

Bei der AS Rom soll der Plan etwas anders aussehen. Der italienische Verein soll zwar ebenfalls eine Leihe bevorzugen, die Laufzeit soll aber eineinhalb Jahre betragen. Dass der BVB einen Spieler wie Weigl im Winter abgibt, ist nicht ausgeschlossen. Denn Weigl absolvierte in dieser Saison nur vier Spiele in der Bundesliga. „Wir werden im Winter keinen wichtigen Spieler abgeben, der für das Erreichen unserer sportlichen Ziele unverzichtbar ist“, sagte BVB-Manager Michael Zorc gegenüber der Sportbild.