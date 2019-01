Fiese Aktion: Julian Weigl zeigt Stinkefinger im BVB-Training

So sieht man Julian Weigl selten: Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund gilt als Musterprofi, war bei seinem Ex-Klub 1860 München sogar der jüngste Kapitän der Vereinsgeschichte. Nun macht ein Foto des ehemaligen deutschen Nationalspielers die Runde, auf dem er seinen Mitspielern am BVB-Trainingsplatz den doppelten Stinkefinger zeigt.

Stinkefinger-Attacke als Reaktion auf fiesen Scherz der Teamkollegen?

Was steckt dahinter? Wie die Bild berichtet, soll Weigl mit der Stinkefinger-Aktion auf einen fiesen Scherz seiner Teamkollegen reagiert haben. So habe Edelreservist Weigl (erst acht Pflichtspieleinsätze in dieser Saison) vor Trainingsbeginn am Donnerstagmorgen vergessen, sein Auto abzuschließen. Daraufhin sollen seine Teamkollegen die Klamotten und persönlichen Gegenstände Weigls auf dem BVB-Parkplatz verteilt haben.