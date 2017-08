Hooligan-Prügelei zwischen BVB und Magdeburg: Jetzt spricht eine Augenzeugin!

Mehr als 300 Magdeburger und Dortmunder Hooligans haben sich am Sonnabend auf dem Bahnsteig am Bückeburger Bahnhof eine wilde Schlägerei geliefert - der SPORT BUZZER berichtete ausführlich. Eine Bückeburgerin war mittendrin, als die beiden Fangruppen aufeinander losgingen. Sie schildert exklusiv ihre schlimmen Erlebnisse.

"Es war am Samstagmorgen, ich wollte zu meinen Eltern fahren und den Zug um 9:41 Uhr nehmen. Der Zug hatte bereits fünf Minuten Verspätung. Um 9:45 Uhr kam er dann an und ich stieg in den Zug. Alle Fußballfans waren am Trinken und am Rauchen. Dabei habe ich mir erstmal nichts weiter gedacht. Gegenüber von uns stand die Westfalenbahn. Unser Zug setzte sich langsam in Bewegung und stoppte direkt wieder ab.​"