Junge Kicker siegen in Friedland

Friedland. Die Nachwuchsfußballer des Grimmener SV sind mit einem Erfolg in die Landesliga-Rückstunde gestartet. Obwohl viele Fußballpartien aufgrund des Wetters abgesagt werden mussten, rollte in Friedland der Ball. Und die B-Junioren erspielten sich einen 1:0-Sieg.

Dabei waren die Vorzeichen sehr schlecht für den GSV. Mit Dummer, L. Markert, H. Markert, Kazimiersch, Block, Blietz, Blahr, Renz, Franke und Ismaili fielen zehn Akteure aus. Leon Piepenhagen und Marvin Sobe aus der C- Jugend machten ihre Sache jedoch ordentlich. Von Beginn an war Grimmen auf Konter aus. Nabe, Reinhauer und Zühlsdorf kamen zu Chancen, scheiterten aber am Keeper der Gastgeber. Marvin Sobe konnte zweimal nur mit einen Foul gebremst werden. Anschließend scheiterten wieder Reinhauer und Zühlsdorf mit dem Freistoß.