Jüngste Gerüchte bei RB Leipzig: Lookman kommt, Augustin geht

Auch der Transfer Amadou Haidara ist fix. Der Jungstar von RB Salzburg, 20, kostet runde 15 Millionen Euro, steht ab Januar in Leipzig unter Vertrag, aber wegen einer Knieverletzung frühestens im März/April zur Verfügung. Der dynamische Haidara hatte sich am 30. September beim Salzburger 4:1 in Wolfsberg verletzt, biss sich bis zum 4. November (2:1 gegen Mattersburg) durch. Danach wurde eine Ruptur des hinteren Kreuzbandes entdeckt. Weil Haidara ein kerniger Bursche ist, gutes Heilfleisch und kräftige Muskeln hat, könnte die Angelegenheit auch ohne Operation gut ausgehen.

Falls sich die Gesundung von Emil Forsberg weiter hinzieht und der 26-jährige Schwede für die Rückrunde kein berechenbarer Faktor wird, könnte ein dritter Neuer kommen.

Unterdessen meldet France Football, dass der FC Everton an RB-Edelreservist Jean-Kevin Augustin, 21, interessiert ist. Eine Spielart könnte so aussehen: JK wechselt nach Everton, Noch-Everton-Profi Ademola Lookman, 21, kehrt zurück nach Leipzig. Der Premier-League-Club würde in diesem Fall ein paar Millionen Euro, drei Wimpel und vier englische Teebeutel drauflegen.

In der kurzen Winterpause bleibt Coach/Sportdirektor Ralf Rangnick und Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, 42, nicht nur wegen des Transfer-Gedöns wenig Zeit, um den heimischen Christbaumständer zu wienern und Lametta zu drapieren. Rangnick/Mintzlaff müssen an zwei weiteren Fronten ran. Mittelfeldstar Kevin Kampl hat eine Ausstiegsklausel, kann im Sommer 2019 gehen, wenn die mit Leben/Geld gefüllt wird. Notausgang für Helden: KKs Vertrag wird laufzeittechnisch und monetär ausgeweitet. Der 28-Jährige hat sich den Status unverzichtbar erarbeitet. Unverzichtbare sind gut und teuer.