Jupp Heynckes: DFB-Pokal als Schlusspunkt einer großen Karriere?

Nach dem erfolgreichen Rücktritt vom Rücktritt beendet Jupp Heynckes seine Trainerkarriere nach dieser Saison endgültig. Bevor es für ihn in den Ruhestands-Alltag zurückgeht, möchte er in seinem letzten Spiel mit dem FC Bayern aber noch den DFB-Pokal gewinnen.

Anzeige

Das reine Double hat Jupp Heynckes noch nie gewonnen. Okay, ein Korinthenkacker-Gag, schließlich gewann der Trainer 2013 das in Bayerns Vereinshistorie einmalige Triple. Heute trifft der Abomeister in Berlin auf Eintracht Frankfurt, um mit einem Erfolg im Pokalfinale (20 Uhr/So könnt ihr es sehen!) das Double dingfest zu machen. Für Heynckes wäre es „erst“ der dritte Pokalcoup seiner Karriere. 1973 als Spieler mit seinem Heimatverein Borussia Mönchengladbach und eben 2013 als Coach mit seinem Wahlheimatverein FC Bayern.

Nach einem knappen halben Jahrhundert im Profifußball als Spieler und Trainer, mit sieben großen Titeln als Coach (neben dem 2013er-Triple mit Bayern wurde er 1989, 1990 und 2018 Meister, gewann mit Real Madrid 1998 die Champions League) heißt es nun also: Servus, Jupp! Es ist das Abschiedsspiel für den 73-Jährigen, diesmal endgültig, unwiderruflich – und garantiert resistent gegen Hoeneß’ nächsten Hilfe(an)ruf.

Jupp Heynckes: Seine Karriere in Bildern Am Wochenende wird Jupp Heynckes im Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt endgültig das letzte Mal auf der Trainerbank sitzen. Der SPORTBUZZER wirft einen Blick auf die Karriere eines großen Trainers und Menschen, der in seiner Karriere nicht nur zweimal die Champions League gewann, sondern auch Weltmeister und Europameister wurde. © imago/Sven Simon Schon als Spieler feierte Jupp Heynckes große Erfolge, insbesondere im Trikot von Borussia Mönchengladbach. Insgesamt zwölf Jahre (1963–1967, 1970–1978) spielte der Stürmer für die „Fohlen“ und erzielte dabei 292 Tore. © imago Unter Helmut Schön (li.) wurde Heynckes (re.) 1974 Weltmeister mit Deutschland, zwei Jahre zuvor gewann er mit der Nationalmannschaft bereits die Europameisterschaft. Für drei Jahre lief der extrem torgefährliche Angreifer in Hannover auf. Erfolge wie in Gladbach, wo er in den 70ern vier Meisterschaften gewann, gelangen ihm in Niedersachsen aber nicht. © imago Dass seine Laufbahn als Trainer ebenfalls in Mönchengladbach beginnt, war nur logisch. Acht Jahre coachte Heynckes die „Fohlen“, damals noch unter teils recht unangenehmen Bedingungen … © imago Schon bald wurde der große FC Bayern auf den Fußballlehrer aufmerksam. Uli Hoeneß lotste den Coach 1987 zum ersten Mal nach München und wurde mit zwei Meisterschaften belohnt. © imago Nach dem Aus bei Bayern 1991 tingelte Heynckes durch den europäischen Fußball und trainierte unter anderem drei spanische Klubs. Mit Real Madrid gelang ihm 1998 der große Coup in der Champions League. © imago Immer wieder zog es den Ex-Nationalspieler aber in die Bundesliga zurück. 1994 zu Eintracht Frankfurt … © imago … 2003 zum FC Schalke 04 … © imago ... und schließlich 2006 noch mal an seine alte Wirkungsstätte in Mönchengladbach. Erfolgreich war er aber bei keinem der drei Klubs. © imago Umso überraschender war es da, dass die Bayern Heynckes nach fast zwei Jahren ohne Job 2009 zum Interimstrainer machten. Der inzwischen 63-Jährige führte den Rekordmeister aus der Krise und zur Vizemeisterschaft. © imago Der Erfolg in München brachte Bayer Leverkusen auf den Plan. Die Werkself verpflichtete den Veteran nach der Saison als neuen Coach und wurde mit den größten Erfolgen seit 2004 belohnt. © imago Im Herbst seiner langen Karriere erlebte Heynckes noch einmal einen wahren Höhenflug. In seiner dritten Amtszeit bei den Bayern führte er den Klub 2013 zum ersten Triple der Vereinsgeschichte. Anschließend beendete er – nachdem Guardiola als sein Nachfolger bekannt gegeben worden war – seine Laufbahn. © imago Das Trainerurgestein zog sich anschließend weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und trat nur noch selten – wie hier mit Ehefrau Iris bei einer Gala der Stiftung seines ehemaligen Schützlings Toni Kroos – in Erscheinung. © imago So ganz hat Heynckes mit dem Fußball aber noch nicht abgeschlossen und auch Uli Hoeneß hat seinen langjährigen Weggefährten nie aus den Augen verloren. Da ist es nur logisch, dass Heynckes Anfang Oktober 2017 zum vierten Mal Bayern-Trainer wird. © imago Nach der Entlassung von Carlo Ancelotti bringt Heynckes die Bayern wieder auf Erfolgskurs: In Windeseile führt er den Rekordmeister an die Spitze der Tabelle und baut den Vorsprung auf die Konkurrenz immer weiter aus. Nur mit dem Triple wird es diesmal nichts: Im Halbfinale der Champions League unterliegt der FCB Real Madrid denkbar knapp (1:2,2:2). © imago/ActionPictures Die Bundesliga gewinnt 'Don Jupp' aber erneut souverän und mit großem Vorsprung. Es ist seine vierte Meisterschaft als Trainer des FC Bayern. Im Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt soll das Double folgen. © 2018 Getty Images

Akribisch hat er dieses Pokalfinale vorbereitet. Per Videostudium beschäftigte er sich intensiv mit dem letzten Gegner seiner Karriere. Künftig schaut er Fußball nur noch zum Vergnügen – wenn überhaupt. „Vielleicht mache ich nachmittags auch mal ein Nickerchen, wenn ich müde bin“, sagt Heynckes. Dafür war an seinen letzten Arbeitstagen an der Säbener Straße keine Zeit. Mit seiner Erfahrung aus knapp vier Jahrzehnten Trainerleben forderte er von Spielern und der kompletten Belegschaft, alles auf den Pokalsieg auszurichten. Medientermine der Spieler wurden gestrichen. „Wir müssen den Kopf da haben, wo es notwendig ist: in unserem Kerngeschäft“, betonte Heynckes.

Was Heynckes fordert, lebt er vor

Hier zeigt sich eine seiner großen Stärken: eine Mannschaft – mehr noch: einen ganzen Verein – auf eine gemeinsame Sache einzuschwören, Menschen auf seinen Weg mitzunehmen und für das Ziel zu begeistern. Ein Höchstmaß an Disziplin und Professionalität lebte Heynckes seinen Spielern vor und verlangte dies auch umgekehrt. Dazu gegenseitigen Respekt, Pünktlichkeit, Sauberkeit und ab und an ein Verzicht aufs Smartphone – etwa auf den Massageliegen. Wer sich an seine Regeln hielt, erntete Zuwendung und Zuspruch, Menschlichkeit und Wärme. Dieser Heynckes war, anders als in seiner ersten Amtszeit (1. Juli 1987 bis 8. Oktober 1991), viel offener und lockerer. Seine Attitüde änderte sich von Engagement zu Engagement. Ab 27. April 2009 sprang er für sechs Wochen bis Saisonende ein, um die Scherben von Jürgen Klinsmann aufzukehren. Vom 1. Juli 2011 an führte er Bayern nach dem Vize-Triple 2012 im Jahr darauf zum Triple. Schließlich holte ihn Präsident Uli Hoeneß, einer seiner Freunde fürs Leben, vergangenen Oktober aus dem Ruhestand zurück.

"Ein bisschen Wehmut"

„2013 war eigentlich der große Abschluss meiner Profikarriere“, sinnierte Heynckes und ordnete seine aktuelle Rettermission als Nachfolger von Carlo Ancelotti ein. Die acht Monate bezeichnet er als „Zubrot“, dank seines „Helfersyndroms“. Nun geht er mit „ein bisschen Wehmut“ – und dem letzten Pott? Als Legende sowieso. Gestern sagte er: „Es werden natürlich Emotionen hochkommen. Das Pokalendspiel ist sicher noch einmal ein Highlight in meiner Biografie.“

Nach dem Finale zurück in den Alltag

Nach dem Pokalwochenende und dem Empfang am Sonntag auf dem Marienplatz haben die Spieler frei. Heynckes wird noch einige Tage in München bleiben, sein Büro räumen, Abschlussgespräche führen, auch mit Spielern, falls gewünscht, „wenn sie ein Problemchen haben“. Danach möchte er „wieder in die Anonymität zurückfinden, in die Normalität des Alltags abtauchen“. Auf seinem Bauernhof im Schwalmtal, bei seiner Frau Iris und Schäferhund Cando. Er will „das Leben wieder genießen – ganz ohne Termine. Ich werde keine Langeweile haben, keine Entzugserscheinungen, kann mich beschäftigen, habe meine Hobbys.“ Die Waldspaziergänge, der Sport im eigenen Fitnesskeller, die Musik. Auch in seiner Suite im Münchner Nobelhotel Mandarin Oriental, in dem er knapp acht Monate lebte, hörte er Rolling Stones, Led Zeppelin oder die Dire Straits.

Ist ein Rücktritt vom Rücktritt denkbar? Er lacht entsetzt. „Um Gottes willen! Nein!“

KOMMENTIEREN