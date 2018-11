Aus der Rente nochmal zu Real Madrid? Dieser Weg ist für Jupp Heynckes eher unwahrscheinlich. Doch geht es nach den Fans der Königlichen, dürfte der 73-Jährige gern wieder auf der Trainerbank in der spanischen Hauptstadt Platz nehmen. Die Marca hat nach der Entlassung von Julen Lopetegui ein Voting zum geeigneten Nachfolger gestartet. In diesem Ranking belegt Heynckes den zweiten Platz hinter dem Ex-Real-Mittelfeldspieler Gutí.

Für Heynckes stimmten bis Freitagmittag 21 900 Personen. Dieses Votum belegt, dass er immer noch ein hohes Ansehen in der Fangemeinde der Königlichen genießt. "Don Jupp" gewann mit Real im Jahr 1998 die Champions League - und an diesen Erfolg denken die Anhänger offenbar auch genau 20 Jahre später noch gern zurück. Da die Madrilenen unter Heynckes in der gleichen Saison früh im Pokal ausgeschieden waren und in der Liga nur Vierter wurden, war die Amtszeit des Deutschen schon nach nur einer Spielzeit zu Ende.