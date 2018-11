Jürgen Klinsmann zurück zum VfB Stuttgart - das wäre für die Schwaben wohl ein Coup! Der Medienberater des früheren Bundestrainers hat Klinsmanns Verbundenheit zu seinem Heimatklub noch einmal unterstrichen und darauf verwiesen, dass der frühere VfB-Profi wohl durchaus Interesse an einem Job in Stuttgart hätte. „Beim VfB Stuttgart würde Jürgen Klinsmann immer ans Telefon gehen“, sagte Roland Eitel am Montag dem SWR.