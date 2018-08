Jürgen Klopp: Deshalb sind 150-Millionen-Transfers in der Bundesliga nicht möglich

Megatransfers in der Bundesliga? Liverpools Trainer Jürgen Klopp sieht dafür in absehbarer Zukunft keine Möglichkeit. "Ich glaube nicht, dass in Deutschland eine Kultur vorherrscht, in der ein Transfer für 150 Millionen Euro toleriert werden würde", sagte der 51-Jährige in einem Interview mit Sport1. "Dort ist ein ablösefreier Wechsel perfekt." Anders in der Premier League: "Hier in England ist das anders. Ablösefrei bedeutet: "Kost' nix? Kann nix!"