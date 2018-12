Nach Kritik: Jürgen Klopp reagiert auf die Vorwürfe von Liverpool-Star Moreno

Jürgen Klopp lässt die Kritik aus den eigenen Reihen kalt. Trotz der herausragenden Tabellensituation gibt es beim FC Liverpool Streit in der sonst so ruhigen Zeit zwischen den Feiertagen. Linksverteidiger Alberto Moreno kritisierte Erfolgstrainer Klopp in einem Radiointerview in Spanien ungewohnt scharf. Ihm hätte nicht gefallen, wie Klopp ihn nach seiner Verletzung behandelt habe, erklärte Moreno, der seit anderthalb Jahren nur noch Ersatzspieler ist. Stattdessen spielt der Schotte Andrew Robertson, der sich unter Klopp zu einem der besten Außenverteidiger der Welt entwickelt hat.

Nun hat Klopp auf die Vorwürfe Morenos reagiert, der Deutsche habe den 26-Jährigen ungerecht behandelt. "Meine Tür ist immer offen, wenn jemand über etwas sprechen möchte", gestand Klopp vor dem richtungweisenden Spitzenspiel gegen den FC Arsenal am Samstag. Am 3. Januar spielen die "Reds" außerdem gegen Meister Manchester City. Zoff in den eigenen Reihen kann der 51-Jährige jetzt gar nicht gebrauchen. Liverpool könnte erstmals seit 1990 wieder Meister werden.

Klopp: "Moreno ist ein fantastischer Profi"

Entsprechend schlug Klopp hinsichtlich Moreno ruhige Töne an. "Es ist klar, dass Alberto nicht besonders glücklich darüber ist, dass er nicht viele Einsatzminuten bekommt." Im Training würde er sich das aber keinesfalls anmerken lassen. Klopp: "Er ist ein fantastischer Profi."

Moreno spielt seit 2014 in Liverpool, absolvierte in diesem Zeitraum 140 Spiele. In dieser Saison kommt der ehemalige Sevilla-Profi allerdings nur auf vier Einsätze über mickrige 254 Minuten. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus - Verlängerung unwahrscheinlich.