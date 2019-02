Klopp will gegen FC Bayern nichts von Favoritenrolle wissen: „Das finde ich extrem witzig“

Wenige Tage vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern München will Liverpools Trainer Jürgen Klopp von einer Favoritenrolle nichts wissen. „Es wird immer so getan, als wären wir der haushohe Favorit. Das finde ich extrem witzig. Ich sehe zwei extrem starke Mannschaften, die aufeinander treffen, wo ich nicht weiß, wer da weiterkommt“ , sagte der Erfolgscoach am Mittwoch im Interview des TV-Senders Sky und fügte hinzu: „Ich habe nicht das Gefühl, wir wären schon durch. Es wird richtig schwierig für uns, aber auch nicht einfach für Bayern.“

Klopp bereitet den Vorjahresfinalisten derzeit im Kurz-Trainingslager in Marbella auf das Spiel am Dienstag an der Anfield Road vor. Auch in der Premier League darf der Traditionsklub vom ersten Titel nach 29 Jahren träumen. „Wir haben eine interessante Reise hingelegt. Es macht richtig Spaß. Die Mannschaft entwickelt sich weiter. Wir haben noch nichts gewonnen, das ist nicht so cool. Dafür ist auf der anderen Seite die Gier ausgeprägt“, betonte Klopp.