Zoff um Jürgen Klopp: Spott von Manuel Pellegrini, harte Kritik von Jamie Carragher

Der FC Bayern leckt nach der 1:3-Pleite am vergangenen Wochenende bei Bayer Leverkusen noch seine Wunden - doch auch beim kommenden Champions-League-Gegner FC Liverpool läuft es derzeit alles andere als wunschgemäß. Das 1:1 am Montagabend bei West Ham United war das zweite Unentschieden nacheinander, Verfolger Manchester City macht weiter mächtig Druck auf den Spitzenreiter der Premier League und hat nun nur noch drei Punkte Rückstand. Geht dem Team von Trainer Jürgen Klopp im Titelkampf die Puste aus?

Abseits-Tor: Pellegrini stichelt gegen Klopp

"Unser Tor war ein Abseits-Tor. Der Schiedsrichter muss das in der Pause erfahren haben. Das würde die zweite Hälfte erklären, in der es viele seltsame Situationen gab. Das war zwar nicht entscheidend, hat aber unseren Rhythmus gestört", meinte Klopp und musste sich Spott von West-Ham-Coach Manuel Pellegrini gefallen lassen. Die beiden Trainer waren an der Seitenlinie mehrmals aneinandergeraten. Nach dem Spiel nutzte Pellegrini die Gelegenheit, um gegen Klopp zu sticheln.