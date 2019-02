Klopp und Liverpool lassen bei West Ham erneut Punkte - Tabellenführung Mittwoch futsch?

Manchester City hat so am Mittwoch die Chance, mit einem Sieg im Nachholspiel beim FC Everton die Führung der Tabelle zu übernehmen. Zwar hat auch Liverpool noch ein zusätzliches Spiel in der Hinterhand, das findet jedoch ausgerechnet gegen den formstarken Rekordmeister Manchester United statt. United könnte City so wertvolle Hilfe im Titelrennen bieten.