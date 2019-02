Jürgen Klopp: Handshake-Zoff mit Liverpool-Kapitän Jordan Henderson

Steven Gerrard, Fernando Torres und Mario Balotelli gehören fraglos zu den bekanntesten Spielern in der Geschichte des FC Liverpool. Doch was machen Sie heute? Der SPORT BUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. Was machen 50 ehemalige Liverpool-Stars wie Michael Owen und Emile Heskey heute? Klickt Euch durch die Galerie! ©

Klopp und Henderson diskutieren nach Handshake-Zoff

Was war passiert? Klopp will in der 71. Minute bei ManUnited einen Offensiv-Impuls setzen. Für Kapitän Jordan Henderson soll Ex-Bayern-Profi Xherdan Shaqiri ins Spiel kommen. Schon auf dem Weg zur Bank reißt sich Henderson seine Kapitänsbinde von der Schulter und marschiert Richtung Bank. Ohne mit Shaqiri oder Klopp abzuklatschen wendet sich der Engländer an die nach Manchester mitgereisten Liverpool-Anhänger. Die TV-Bilder fokussieren sich zunächst auf den eingewechselten Schweizer - bis sie plötzlich auf Klopp und Henderson umschwenken. Der deutsche Coach hält seinen Kapitän fest. Beide diskutieren und holen den Handschlag schließlich nach.