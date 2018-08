Jürgen Klopp kritisiert Fußball-Verbände: "Orange wird ausgepresst, bis irgendwann nichts mehr da ist"

Anzeige

Jürgen Klopp wird es zu viel. Der Trainer des FC Liverpool kritisierte in einem Interview mit Goal, dass das Kalender-Jahr von Fußballern viel zu voll ist und dem Sport zu viel Aufmerksamkeit zu Teil wird.

"Verbände wie die FIFA und die Tatsache, wie sie mit einem Event wie der WM umgehen oder Turniere wie die UEFA Nations League eingeführt werden, ist zu viel. Die Orange wird ausgepresst, bis irgendwann nichts mehr da ist, und all das passiert auf dem Rücken der Spieler. Das ist einfach die Realität", sagte der Cheftrainer des englischen Premier-League-Klubs.

"Nehmen wir doch einfach mal die WM. Es gab einen Tag, an dem mal kein Spiel stattfand und wahrscheinlich fragte sich die ganze Welt: 'Hm, was machen wir dann eigentlich heute Abend?' Die Leute sind es gewohnt, bei der WM drei Spiele am Tag zu schauen", sagte der Trainer.

Auch die Medien bekommen ihr Fett weg. Klopp stört die große Medienpräsenz bei Spielen und dass jeder etwas von jemanden will. "Muss man nach einem verlorenen Spiel wirklich 17 Interviews geben? Das ist nicht das, was man tun will. Wenn man gewinnt, will man es übrigens auch nicht, es fällt nur leichter. Es sind viele Dinge, die im Argen liegen", sagte er. "Journalisten könnten ab und zu ein bisschen besser vorbereitet sein. Sie fragen dich, wie man sich fühlt, wenn man gerade 0:5 verloren hat?! Was denken sie, was ich dazu sage?"

"Sie sind zu gut, lasst es uns verhindern"

Nach dem verlorenen Champions-League-Finale im Mai gegen Real Madrid steckt Klopp mit Liverpool inzwischen wieder in der Vorbereitung für die kommende Saison. In der will er mit seiner Mannschaft noch besser auftreten - und vielleicht einen Titel einsammeln. "Wir hatten nie das Gefühl, dass Kiew der letzte Schritt ist, wir sind mitten in unserer Entwicklung. Wir sind nicht unschlagbar, sind nicht das beste Team der Welt. Aber wir haben einen ganz besonderen Spielstil, der uns zu einer sehr guten Mannschaft macht", sagte Klopp.

Das unterscheide Liverpool übrigens aktuell von Borussia Dortmund nach dem verlorenen Champions-League-Finale 2013. "Wir haben Mario Götze nach dem Finale 2013 verloren, oder besser gesagt zwei Wochen davor. Es war nicht alles vorbei nach diesem Endspiel, klar. Wir waren immer noch eine gute Mannschaft, die Zweiter in der Bundesliga wurde oder ins DFB-Pokalfinale einzog. Aber es war nicht mehr exakt die gleiche Situation. Jemand kam und dachte: 'Sie sind zu gut, lasst uns verhindern, dass sie noch einen Schritt weiter gehen.'"

