Jürgen Klopp über den BVB und die Bundesliga: "Ein Unterschied, nur die Bayern im Nacken zu haben"

Klopp will Bundesliga und Premier League nicht vergleichen

Aufgrund der parallel erfolgreichen Leistungen seines ehemaligen und aktuellen Teams gibt Klopp zu: "Es stimmt, dass wir uns in den letzten Wochen sehr häufig Glückwunsch-SMS hin- und hergeschickt haben." Einen direkten Vergleich der aktuellen Lage seines Ex-Klubs Dortmund und der seines aktuellen Vereins Liverpool bezeichnet der 51-Jährige aber als unangebracht. "Sich mit City, Tottenham oder Arsenal auseinanderzusetzen oder nur - in Anführungszeichen - die Bayern im Nacken zu haben, ist schon ein Unterschied" , sagt er - und macht damit ziemlich deutlich, dass er die Premier League in der Spitze als qualitativ besser aufgestellt betrachtet.

Meistertitel für Klopp und Liverpool? "Wir sollten mal auf die Uhr schauen"

"Wir sollten alle mal auf die Uhr und den Kalender schauen: Die Vorrunde ist gerade rum" , sagt Klopp in der Bild. "Es ist unbestritten, dass wir mit der Anzahl der Punkte und mit den Ergebnissen eine außergewöhnliche Vorrunde gespielt haben. Aber es war eben nur die Hinrunde, deshalb verschwende ich an alles andere keinen Gedanken."

Trotz der anstehenden Aufgaben in der Liga richtet Klopp bereits einen Blick auf das anstehende Achtelfinale in der Champions League gegen den FC Bayern im Februar. "Das werden schwere Spiele - aber für beide...", sagt Klopp. Die zwischenzeitliche Schwächephase des FCB spielt dabei für ihn keine Rolle. "Was bisher passiert ist, ist für mich unwichtig", betont der Coach der "Reds". Er macht deutlich, dass "wir uns natürlich auf das beste Bayern vorbereiten müssen". Außerdem hat Klopp die Auftritte der Bayern vor der Winterpause zur Kenntnis genommen: "Was wir in den zwei, drei Wochen vor der Winterpause gesehen haben, ist ja wieder ganz stark."