Zweikampf der Woche: Kann Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool Meister werden?

PRO: Ja, die Meisterschaft liegt ihm!

von Florian Wichert, Head of Fußball und Sport bei t-online.de

CONTRA: Nein, City ist mehr von allem!

von Heiko Ostendorp, SPORTBUZZER-Fußballchef

Dass Jürgen Klopp inzwischen so etwas wie der Angstgegner von Pep Guardiola ist, hat er mit dem BVB und dem FC Liverpool mehrfach nachgewiesen. Dass er mit seinem Team in der Lage ist, Titel zu gewinnen, seit 2012 nicht mehr.

Klopp steht – wie wohl kein anderer Trainer auf diesem Planeten – für Emotion, Adre¬na¬lin, Unterhaltung, Drama. Und er hat es – mit vielen, vielen Millionen, aber auch mit intelligenten Transfers – geschafft, die „Reds“ in der Premier League und international zu einer absoluten Topmannschaft zu formen. Doch in den entscheidenden Momenten fehlte das letzte Quäntchen – immer wieder.

Dass Liverpool Manchester City nun in der Tabelle überflügelt hat, ist aller Ehren wert, aber nur eine Momentaufnahme. Über die Länge einer gesamten Saison hat City einfach mehr von allem: Qualität in der Breite und in der Spitze, Erfahrung; und mit Guardiola einen Trainer, der Titel mit der Schubkarre einsammelt. So wird es auch 2019 sein – selbst wenn Klopp Lieblingsgegner Pep im direkten Duell am 3. Januar erneut schlagen sollte.