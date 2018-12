Statt Salah-Transfer: Jürgen Klopp wollte wohl Bundesliga-Star zum FC Liverpool holen

Steven Gerrard, Fernando Torres und Mario Balotelli gehören fraglos zu den bekanntesten Spielern in der Geschichte des FC Liverpool. Doch was machen Sie heute? Der SPORT BUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. Was machen 50 ehemalige Liverpool-Stars wie Michael Owen und Emile Heskey heute? Klickt Euch durch die Galerie! ©

Brandt hätte beim FC Liverpool Stürmer werden sollen

Kaum zu glauben: Salah war bei Klopp offenbar nicht erste Wahl für einen Transfer! Wie falsch Klopp bei dieser Einschätzung gelegen hat, zeigt die Statistik des Ägypters in Liverpool. Die Ablöse von 42 Millionen Euro an den AS Rom zahlte Superstar Salah mit 57 Toren in 75 Pflichtspielen bereits wieder zurück. Auch sein Transfer sorgte für den Höhenflug der "Reds", die aktuell Tabellenführer in der Premier League sind. Brandt muss sich dagegen seit dem angeblichen Klopp-Angebot mit Leverkusen im Abstiegskampf der Bundesliga beweisen - immerhin wurde der Ex-Bremer aber für die WM 2018 nominiert.