Jürgen Klopp wegen Kompany-Foul an Salah verärgert: "Wie ist das keine Rote Karte?"

Der FC Liverpool hat auf dem Weg zum ersten Meisterschafts-Titel seit 29 Jahren einen herben Rückschlag erlitten. Mit dem 1:2 im Spitzenspiel bei Meister Manchester City kassierte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp am Donnerstag ihre erste Niederlage in dieser Premier-League-Saison. Das Rennen um den Titel in England ist damit wieder völlig offen. Nach der Auswärtsniederlage beträgt Liverpools Vorsprung nur noch vier Punkte. Die Reds haben 54 Zähler. ManCity belegt mit 50 Punkten nun den zweiten Tabellenplatz.

Klopp nach der Niederlage gegen ManCity: "Wir haben verloren, aber das passiert"

Nach dem Spiel stellte sich Liverpool-Trainer Jürgen Klopp und sprach im Interview mit dem englischen Sender Sky Sports von einem "intensiven Spiel". Klopp: "Es war ein großer Druck da. Wir waren unglücklich in unseren Abschlüssen. Unglücklicher als City, würde ich sagen", so der LFC-Trainer. Was er damit meint: Liverpool-Stürmer Sadio Mané traf nach knapp 18 Minuten nur den Pfosten - nach einer unglücklichen Klärung des City-Verteidigers John Stones fehlten nur 12 Millimeter zum 1:0 für Liverpool. Die Torlinien-Technik urteilte zu Ungusten des Klopp-Teams. Dagegen traf der deutsche Leroy Sané bei seinem Siegtreffer in der 72. Minute den Innenpfosten, der den Ball ins Tor lenkte. Zuvor traf Sergio Agüero für ManCity (41. Minute). Roberto Firmino glich in der 64. Minute per Kopfball zwischenzeitlich aus.

Klopp lobt allerdings auch den Gegner um Trainer Pep Guardiola: "Sie hatten Abschnitte, in denen sie das Spiel dominiert haben - und jeder die Intensität gespürt hat", so Klopp, der aber den vergebenen Chancen nachtrauert: "Aber wir kamen zurück und hatten große Chancen. Es ist immer so: Du musst in solchen Situationen einfach treffen." Seine Spieler habe er bereits getröstet: "Ich habe ihnen gesagt, dass es Ok ist. Wir haben verloren, aber das passiert", so Klopp.

Klopp wütend nach Kompany-Foul gegen Salah: "Wie in aller Welt ist das keine Rote Karte?"

Ärgerlich wurde der Liverpool-Coach allerdings, als er sich das Foul von Manchester-Abwehrchef Vincent Kompany gegen seinen Spieler Mo Salah noch einmal ansehen musste. In der 31. Minute grätsche der Belgier den Liverpool-Star von hinten in die Beine und hinderte ihn daran, einen Konter einzuleiten. Kompany sah Gelb - zu wenig für Klopp: "Ich mag Vincent Kompany wirklich gerne. Aber wie in aller Welt ist das keine Rote Karte", fragte Klopp verärgert. "Er ist der letzte Mann und geht da so hin. Wenn er Mo da noch mehr trifft, fehlt er uns für den Rest der Saison."

Guardiola: "Das war ein Finale für uns"

Trotzdem zieht Klopp ein positives Fazit nach dem Topspiel gegen City: "Wenn mir jemand gesagt hätte, dass wir nach den beiden Spielen gegen ManCity mit vier Punkten Vorsprung an der Spitze stehen würden, hätte ich dafür gezahlt", so sein Kommentar.

Trainer-Kollege Guardiola blieb nach Abpfiff trotz des SIeges cool: "Wir haben den Abstand zwar reduziert, aber sie haben immer noch vier Punkte Vorsprung." Der Ex-Bayern-Coach lobt: "Ich möchte meinen Spielern Danke sagen. Sie haben Herz gegen ein unglaubliches Team gezeigt. Beide Mannschaften wollten gewinnen und das war ein Finale für uns."