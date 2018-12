Psychospielchen zwischen Klopp und Pep Guardiola: "Ich bin wirklich kein Idiot"

Schon während der Partie kamen Jürgen Klopp die Tränen, nach Schlusspfiff klopfte sich der sichtbar gerührte Coach des FC Liverpool immer wieder aufs Herz und warf Kusshändchen ins Publikum. Trotz des emotionalen Jahresausklangs bei der 5:1-Demontage des FC Arsenal wollte der Ex-Dortmunder vor dem Gipfeltreffen mit Manchester City und Pep Guardiola aber weiter nichts vom Titel wissen. „Ich bin nicht die klügste Person der Welt, aber ich bin wirklich kein Idiot“ , sagte Klopp nach dem achten Pflichtspielsieg des Champions-League-Gegners des FC Bayern in Serie. „Es ist wirklich nicht wichtig, wie viele Punkte du im Dezember vorne liegst.“

Mit der Demonstration seiner Offensivstärke um Dreifach-Torschütze Roberto Firmino sowie Mohamed Salah und Sadio Mané, die jeweils einmal trafen, erhöhte der souveräne Tabellenführer der Premier League den Druck auf Man City. Sollten die weiter ungeschlagenen Reds das Duell am 3. Januar beim Verfolger gewinnen, bräuchte das Team des früheren Bayern-Trainers bei einem zweistelligen Punkterückstand schon eine immense Aufholjagd. „Es ist ein Marathon, den wir laufen“, warnte Klopp dennoch.

ManCity-Trainer Guardiola schiebt Favoritenrolle zu Klopp

Guardiola stimmt in die ersten Psychospielchen mit ein - und schob die Favoritenrolle direkt wieder dem Kontrahenten zu. „Was können wir sagen, wenn Liverpool neunmal keinen Gegentreffer bekommt und viele Tore erzielt. Wir können damit nicht mithalten, wenn wir uns mit ihnen vergleichen“, gestand der frühere Bayern-Coach vor dem eigenen Duell am Sonntagnachmittag (15.15 Uhr) beim FC Southampton. Die "Citizens" verloren mit Niederlagen gegen Crystal Palace und Leicester City über Weihnachten gewaltig an Boden.