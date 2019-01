Nach Ansicht des früheren Bayern -Trainers Louis van Gaal ist der Titelkampf in der englischen Premier League bereits zugunsten des FC Liverpool entschieden – obwohl die „Reds“ zuletzt gegen ihren ärgsten Rivalen Manchester City eine bittere Niederlage hinnehmen mussten und in der Tabelle nur noch vier Zähler Vorsprung haben. Für van Gaal ist aber nicht allein diese Punktdifferenz entscheidend. Der Niederländer hat von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp offenbar eine höhere Meinung als von dessen City-Kollegen Pep Guardiola.

Guardiola-Teams sind defensiv „schrecklich“

„Klopp hat Liverpool in eine absolute Kampfmaschine verwandelt – in der Offensive und in der Defensive. Wenn ich mein Geld auf einen der beiden Klubs setzen müsste, wäre es Liverpool“, sagte van Gaal dem englischen Mirror. „Manchester City hat zwar die besseren Spieler, aber Guardiolas Schwäche ist es, dass er seine Mannschaften immer nur für eine offensive Spielweise trainiert. Immer. Sobald seine Mannschaften verteidigen müssen, sieht es schrecklich aus. Liverpool ist da viel besser.“