Lässiges Video aufgetaucht: Jürgen Klopp zeigt Tanz-Moves an Silvester

Jürgen Klopp hat allen Grund, an Silvester so richtig die Sau rauszulassen - und genau das hat der Trainer des FC Liverpool scheinbar auch getan: Auf Twitter ist ein Video aufgetaucht, das offensichtlich den Deutschen beim ausgelassenen Feiern auf einer Tanzfläche zeigt. Klopp, sollte er tatsächlich die gezeigte Person sein, zeigt seine besten Tanz-Moves und wirkt bestens gelaunt. Kein Wunder! Immerhin sind seine "Reds" in der Premier League ungeschlagener Tabellenführer, haben einen riesigen Vorsprung und können voller Selbstbewusstsein in das Spitzenspiel gegen Verfolger Manchester City am Donnerstag gehen!