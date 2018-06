DDR-Legende Jürgen Sparwasser wird 70: "Dieses Tor war der Anfang vom Ende"

In der DDR war Jürgen Sparwasser eine der größten Fussball-Legenden überhaupt - vor allem auch, weil er das entscheidende Tor beim einzigen Sieg über die BRD schoss. Anlässlich seines 70. Geburtstags gratulieren wir wir mit diesem Interview, das wir 2016 im Rahmen unserer Reihe "Diese eine Sekunde" geführt haben - und in dem Sparwasser auch verrat, warum das Tor auch Fluch und nicht nur Segen war.

Anzeige

Am liebsten würde Jürgen Sparwasser gar nichts mehr erzählen über sein Tor, sagt er uns am Bahnhof von Bad Vilbel, nördlich von Frankfurt, wo er uns abholt. Über das Tor, das die damalige Bundesrepublik Deutschland erschütterte. Das Tor, das auch in der DDR keine ungetrübte Freude aufkommen ließ – an jenem 22. Juni 1974. Das Tor, das Jürgen Sparwasser zur Fußballlegende machte, hat sich tief in das Gedächtnis aller deutschen Fans eingegraben. „Wir hatten schon bei der Anfahrt im Bus gesungen – so was hat es noch nie gegeben“, sagt er im Interview. „Ich musste dann im Spiel auf Franz Beckenbauer aufpassen. Wir hatten Angst vor seinen Doppelpässen. Also musste ich zusätzlich rennen, ich war damals läuferisch unheimlich stark.“ Sparwassers Tor brachte ihm bei aller Popularität allerdings auch Pech.

*SPORTBUZZER: Warum Pech, Herr Sparwasser?

* Jürgen Sparwasser: Dieses Tor war der Anfang vom Ende. Meinem Ende in der DDR. Weil viele gegen das Regime waren, wurde der Hass nach dem Tor noch größer und entlud sich an mir. Wenn ich mit Magdeburg nach Dresden, Leipzig, Jena kam, wurde ich fortan ausgepfiffen, weil sie ja vorher gehofft hatten, dass die DDR fünf, sechs Stück bekommt. Mein Tor wurde jahrelang in unserer Sportschau gezeigt. Als Provokation gegen den Westen. Der Vater eines Kumpels hat einen Stuhl in den Fernseher geschmissen.

Dabei war es ein wunderschönes Tor, es hätte von Pele oder Messi stammen können. Die 77. Minute. Torwart Jürgen Kroy wirft den Ball ab. Erich Hamann spielt einen herrlichen Diagonalpass auf links... ... und ich stehe in der Mitte mit Berti Vogts, Horst-Dieter Höttges, Bernd Cullmann und Torwart Sepp Maier. Ich muss bescheuert gewesen sein, von der Mittellinie aus da reinzulaufen. So wie heute Messi, so kann auch ich nicht sagen, warum ich etwas mache. Und dann noch der Purzelbaum nach dem Tor. Niemals zuvor im Leben habe ich einen Purzelbaum geschlagen.

*Die Sekunde des Tores ... * Ich laufe los, der Raum wird immer enger. Ich will den Ball mitnehmen, er springt auf, ich verpasse ihn, kriege ihn nicht wie beabsichtigt auf die Brust, sondern auf meinen Zinken. Bis sich die Gegner gedreht hatten, war ich vorbei. Höttges grätscht ins Leere. Ich denke:Wenn ich jetzt draufhaue, treffe ich Sepp Maier. Ich zögere, täusche an – und Maier kriecht wie ein Maikäfer auf dem Boden, das hat er selbst so gesagt. Auch Messi wartet lange – und lupft den Ball. So war es bei mir. Es war eine Mischung aus Heben, Lupfen undInnenspann und dennoch stramm. Maier konnte nicht mehr reagieren.

*Es kann ja nicht nur an der Nase gelegen haben, dass Sie so einen Torriecher haben.

* Nein, das muss alles oben gespeichert sein. Ohne Technik hast du heute keine Chance. Und ohne das periphere Sehen auch nicht. Ich kann bis heute mit niemand anderem im Fernsehen Fußball gucken. Da muss ich allein sein. Allein wie damals. Sonst verzweifle ich. Es tut so weh, wenn einer den Ball schlecht annimmt.

Ergebnisse und Anekdoten: Alle WM-Eröffnungsspiele seit 1966 1966: Shake-Hands zum Auftakt. Bei der WM in England wird erstmals ein offizielles Eröffnungsspiel ausgetragen. Queen Elizabeth II. schüttelt im Wembley-Stadion Bobby Moore die Hand, dem Kapitän des Gastgebers und späteren Weltmeisters England. Die 87.000 Zuschauer sehen aber anschließend im Auftaktspiel gegen Uruguay keine Tore. © imago/United Archives International 1970: 107.000 Zuschauer im Aztekenstadion (Mexiko-Stadt) und ein Deutscher mittendrin. Kurt Tschenscher, West-Deutschlands Top-Schiri der 1960er Jahre, leitet das Spiel UdSSR gegen Mexico (0:0). Und zeigt Kachi Assatiani (UdSSR, links) die erste gelbe Karte in der WM-Geschichte. © imago/Horstmüller 1974: Immer wieder ist Jugoslawiens Torwart Enver Marić den brasilianischen Stars um Jairzinho (rechts) im Weg. Der Außenseiter erkämpft sich gegen den amtierenden Weltmeister ein 0:0 zum Auftakt im Frankfurter Waldstadion und später sogar den Gruppensieg. In der zweiten Runde, die damals noch in Vierergruppen ausgetragen wurde, sind die Jugoslawen dann aber überfordert und verlieren alle drei Spiele, u.a. gegen den späteren Weltmeister Bundesrepublik Deutschland. © imago/Horstmüller 1978: Diese WM war hochpolitisch, weil bei Gastgeber Argentinien eine Militärdiktatur herrschte. Folterungen und Ermordungen waren an der Tagesordnung. DFB-Präsident Hermann Neuberger empfing während des Turniers einen Nazi-Propagandisten und verpflichtete die deutschen Spieler, Diktator Videla die Hand zu geben. Entsprechend fielen die Spieler dann politisch nur durch naive oder empathielose Aussagen auf, beispielsweise Berti Vogts und Manfred Kaltz. Der einzig sichtbare Protest gelang den Platzwarten. Im Gedenken an die vielen Verschwundenen strichen sie die unteren Enden der Torpfosten schwarz an und erklärten das zur "traditionellen Bemalung". So auch beim Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Polen (0:0) vor 67.000 Zuschauern in Buenos Aires. © imago/Sportfoto Rudel 1982: Hier schreibt Erwin Vandenbergh Geschichte: Der Belgier überwindet Torwart Ubaldo Fillol und erzielt das erste Eröffnungsspiel-Tor überhaupt. Die Belgier gewinnen in Barcelona völlig überraschend mit 1:0 gegen Argentinien, sichern sich später auch den Gruppensieg. Der Titelverteidiger mit Diego Maradona an der Spitze muss deshalb in der zweiten Runde in eine Hammergruppe mit Brasilien und dem späteren Weltmeister Italien - und scheidet aus. © imago/WEREK 1986: Und wieder eine unangenehme Überraschung für den Titelverteidiger. Italien ist vor 96.000 Zuschauern im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt zwar die überlegene Mannschaft und hat viele Torchancen. Aber nur Alessandro Altobelli (43.) trifft. Als Radoslaw Zdrawkow flankt, köpft Nasko Sirakow zum glücklichen 1:1-Endstand (85.). Anpfiff war übrigens um 12 Uhr Ortszeit, damit die TV-Zuschauer in Europa das Spiel im Abendprogramm verfolgen können. © imago/Pressefoto Baumann 1990: Das war keine Überraschung, das war eine Sensation: Dieses artistische Kopfballtor von Francois Omam-Biyik beschert Kamerun den 1:0-Sieg vor 73.000 Zuschauern im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion. Roberto Sensini (links) und Juan Simon von Titelverteidiger Argentinien schauen zu. Die Südamerikaner rutschen als Gruppendritter gerade so noch ins Achtelfinale, kämpfen sich dann aber u.a. gegen Brasilien und Italien bis ins Endspiel (0:1 gegen Deutschland). Die tapferen Kameruner um den 38-jährigen Star Roger Milla schaffen es immerhin bis ins Viertelfinale. 1994: Boliviens Torwart Carlos Trucco und Jürgen Klinsmann schießt zum 1:0-Siegtreffer ein: Als erster amtierender Weltmeister gewinnt Deutschland ein WM-Eröffnungsspiel - wenn auch mühevoll. 63.000 Zuschauer sind in Chicago dabei. Bolivien scheidet als Gruppenletzter aus. Deutschland scheitert im Viertelfinale an Bulgarien. © imago/WEREK 1998: Dieser Moment begleitet Tommy Boyd sein Leben lang. Boyds Eigentor 17 Minuten vor Schluss sichert Brasilien den 2:1-Auftaktsieg gegen Schottland. Vor 80.000 Zuschauern in Paris setzen die Südamerikaner aber die Tradition fort, dass sich der Titelverteidiger im Eröffnungsspiel schwer tut. Danach läuft es besser: Gruppensieg und Halbfinal-Erfolg im Elfmeterschießen gegen die Niederlande. Für die Schotten ist dagegen nach der Vorrunde als Gruppenletzter Schluss. Seitdem konnte sich eines der Mutterländer des Fußballs nicht mehr für die WM qualifizieren. © imago/Colorsport 2002: Was für eine Blamage für den amtierenden Welt- und Europameister Frankreich! In drei Spielen erzielt das Team von Trainer Roger Lemerre kein einziges Tor. Zum Auftakt in Seoul ist es der Senegal, der durch einen Treffer von Papa Bouba Diop vor 62.000 Zuschauern mit 1:0 gewinnt. Fans feierten das auf der Tribüne mit einer selbst gebastelten Ergebnistafel. © Imago/Camera 2006: Erstmals bestreitet nicht der Weltmeister, sondern der Gastgeber das Auftaktspiel. Und wie: Vor 66.000 Zuschauern in München spielt Deutschland offensivstark und mit hohem Tempo. Philipp Lahm, Miroslav Klose (Foto, 2x) und Torsten Frings treffen. Nur in der Defensive wackelt es manchmal, sodass Fußballzwerg Costa Rica im ersten Länderspiel gegen Deutschland überhaupt zu zwei Toren kommt. Deutschland wird am Ende Dritter. Für Costa Rica ist nach der Vorrunde Schluss. © imago/Sportfoto Rudel 2010: Torjubel auf Südafrikanisch. Der Gastgeber gilt in seiner Gruppe als Außenseiter und feiert umso euphorischer den Führungstreffer durch Siphiwe Tshabalala. Allerdings gleicht Mexiko vor 84.000 Zuschauern in Johannesburg noch aus und landet letztlich aufgrund der besseren Tordifferenz vor Südafrika auf Platz zwei. Die Blau-Gelben sind damit der erste WM-Gastgeber, für den nach der ersten Runde Schluss ist. © imago/MIS 2014: Upps! Mit diesem Eigentor von Marcelo startet Brasilien ins Heimturnier, das im Halbfinale mit einem historischen Debakel gegen Deutschland enden wird. Das Eröffnungsspiel gegen Kroatien geht vor 62.000 Zuschauern in São Paulo noch glücklich aus für die Brasilianer: Neymar per Weitschuss und mit einem umstrittenen Elfmeter sowie Oscal in der Nachspielzeit sichern den 3:1-Sieg. © Getty Images

Zurück zum Tor ... Danach wurde ich zum ersten Mal bestraft. Wir wollten zu dritt von Quickborn auf die Reeperbahn, baten einen vom Bundesgrenzschutz, uns reinzufahren nach Hamburg. „Die beiden anderen schon, du nicht“, sagte er. „Wenn dich jemand erkennt, bin ich meinen Job los.“

*Am Tag danach gab es einen Bombenalarm. Im Flugzeug saß neben Ihrem Mitspieler Hans-Jürgen Kreische sogar BRD-Verteidigungsminister Hans Apel.

* Hans-Jürgen erkannte ihn nicht. Als Apel ihm eine Whisky-Wette über fünf Flaschen anbot, dass Westdeutschland Weltmeister wird, rief er: „Wo soll ich die denn hernehmen?“ Zu Hause kamen auf einmal fünf Flaschen an. Das war Kreisches Ende – eine Wette mit dem feindlichen Verteidigungsminister. Nach 30 Jahren erst hat er, einer meiner besten Freunde, erzählt, dass der Whisky der Grund war, warum er nicht zu den Olympischen Spielen 1976 durfte. Ich wurde mit 2500 Westmark abgespeist für den Sieg über die BRD. Andere haben sogar 8000 bekommen.

Angeblich wurden bei der Stasi 13 Ordner über Sie angelegt. Die Funktionäre wollten, dass ich Trainer beim FC Magdeburg werde. Ich wollte Hochschullehrer werden, wollte promovieren, Fußballlehrer ausbilden. Wenn sie mir das nicht verboten hätten, wäre ich im Osten geblieben. Noch mal von vorne anfangen ist schwer, die Hochschulreife wurde nicht anerkannt. Felix Magath wollte mich zum HSV holen, auch das scheiterte. Am Ende sind wir von drüben nicht so selbstbewusst. Wenn du als tiefer Sachse keine Persönlichkeit bist, setzt du dich nicht durch. Da fehlt die Schürze von der Mutti. Das tägliche Betreuen.

Sie haben wegen eines Artikels Ihren Job bei Eintracht Frankfurt verloren ...​ Ich bin, als ich für die Fußballschule der Eintracht-Legende Charly Körbel das Talenttraining gemacht habe, an eine Type geraten. Ich wurde von einer Zeitung gefragt, was das soll, dass man in vielen Klubs, auch bei der Eintracht, die U23 abschafft. Ich sagte, ich würde mein Kind nie zu einem Verein schicken, der die U23 abgeschafft hat. Erschienen ist die Überschrift, dass ich mein Kind nie zur Eintracht schicken würde. Vier Monate später rief mich Körbel an: „Der Heribert Bruchhagen (Manager), Axel Hellmann (Finanzchef) und Bruno Hübner (Sportdirektor) wollen nicht mehr, dass du das Talenttraining machst.“ Ich sagte: „Wie das läuft, kannst Du mich am A……….“ – und habe aufgelegt. 80 Prozent der Eltern hatte ich angeleitet, wie sie die Kinder trainieren können. Die waren entsetzt.

Wollten Sie nicht Profis trainieren? Ich habe früh erkannt, dass ich dafür fachlich schon, aber mental nicht geeignet bin. Meine Stecke ist die Jugend. Wenn dich Kinder bei der Ankunft abklatschen ... Das ist meine Erfüllung. Das andere – da geh ich kaputt, ich fresse das in mich rein.

Und welche Verbindungen gibt es zu den alten Kameraden? Jeder ist abwechselnd mal dran, Anfang Mai ein Fest zu veranstalten, die dritte Halbzeit. Wer noch laufen kann, spielt ein wenig Fußball. Die anderen halten das Bier kalt. Ich muss immer die Frauen betreuen. (schmunzelt)

Das ist Deutschlands vorläufiger WM-Kader - mit Rückennummern Rückennummer 1 - Manuel Neuer (32 Jahre, FC Bayern, 74 Länderspiele/0 Tore): Stand zum ersten Mal am 29. Mai 2009 im Kader der Nationalmannschaft. Neun Jahre später befindet er sich mit dem Team im Trainingslager in Südtirol. © imago Rückennummer 22 - Marc-André ter Stegen (26, FC Barcelona, 19/0): Noch ist unklar, ob er den Vorzug vor Manuel Neuer erhält. Absolvierte bereits 2012 sein erstes Länderspiel mit 20 Jahren. © imago Rückennummer 12 - Bernd Leno (26, Bayer 04 Leverkusen, 6/0): Kommt nicht an Neuer und ter Stegen vorbei. Durfte bisher nur sechs Spiele absolvieren und kassierte dabei sechs Tore. © 2018 Getty Images Rückennummer 27 - Kevin Trapp (27, FC Paris Saint-Germain, 3/0): Wenn Neuer fit bleibt, streicht Löw ihn am 4. Juni aus dem Aufgebot. Denn dann muss der der DFB-Chefcoach seinen Kader auf die Turnierstärke von 20 Feldspielern und drei Torhütern reduzieren. © 2018 Getty Images Rückennummer 18 - Joshua Kimmich (23, Bayern München, 27/3): Jogis Lieblingsschüler ist gesetzt auf der rechten Abwehrseite. Löste Philipp Lahm auf dieser Position ab und wurde Nationalspieler des Jahres 2017. © imago Rückennummer 17 - Jérôme Boateng (29, Bayern München, 70/1): Soll im Trainingslager wieder voll einsteigen und dürfte dann gesetzt sein - wie auch schon bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014. © imago Rückennummer 16 - Antonio Rüdiger (25, FC Chelsea, 23/1): Der Abwehrbulle hat sich seinen Stammplatz bei Chelsea erkämpft, spielt in der deutschen Verteidigung aber nur eine Rolle als Backup. © imago Rückennummer 4 - Matthias Ginter (24, Borussia Mönchengladbach, 17/0): War erst einer der Wackelkandidaten, jetzt aber sicher im vorläufigen Aufgebot mit dabei. Akuell auf einem Level mit Rüdiger und Süle. © imago Rückennummer 24 - Jonathan Tah (22, Bayer Leverkusen, 8/0): Der Innenverteidiger gehört bei Bayer Leverkusen zum Stammpersonal. In der Nationalmannschaft kommt er bislang auf nur acht Einsätze, war aber bei der EM 2016 mit dabei, wenn auch ohne Einsatz. © 2018 Getty Images Rückennummer 5 - Mats Hummels (29, Bayern München, 63/5): Eine feste Größe beim DFB. An ihm führt auch in Russland kein Weg dran vorbei. © imago Rückennummer 26 - Niklas Süle (22, FC Bayern München, 9/0): Spielte beim FC Bayern eine gute Saison als Vertretung von Mats Hummels und Jerome Boateng. Sollten Boateng und Hummels nicht rechtzeitig fit werden könnte er auch in Russland zu Einsätzen kommen. © 2018 Getty Images Rückennummer 2 - Marvin Plattenhardt (26, Hertha BSC Berlin, 6/): Ist als Backup von Hector eingeplant. Muss sich aber weiter aufdrängen, da er seinen Platz in Russland alles andere als sicher hat. © 2018 Getty Images Rückennummer 3 - Jonas Hector (27, 1. FC Köln, 36/3): Auf seiner Position links hinten in der Viererkette gibt es keine andere Option. Einen Stammplatz dürfte der Debütant aus dem Jahr 2014 sicher haben. © imago Rückennummer 6 - Sami Khedira (31, Juventus Turin, 73/7): Muss um seinen Stammplatz im zentralen Mittelfeld kämpfen. Bringt mit fast zehn Jahren als Nationalspieler die meiste Erfahrung mit. © imago Rückennummer 21 - Ilkay Gündogan (27, Manchester City, 24/4): Muss sich keine Sorgen um seine WM-Teilnahme machen. Spielte in England eine starke Saison und wurde Meister. War nach seinem DFB-Debüt 2011 aber oft verletzt, zudem fiel sein Foto mit Erdogan negativ auf. © imago Rückennummer 15 - Sebastian Rudy (28 Jahre, FC Bayern, 24/1): Gab vor der WM 2014 sein Debüt, wurde aber bei der WM 2014 und der EM 2016 noch aus dem vorläufigen Kader gestrichen. Seine Allrounder-Qualitäten machen ihn wertvoll. © 2018 Getty Images Rückennummer 8 - Toni Kroos (28, Real Madrid, 82/12): Er ist der Boss im Mittelfeld. Zählte bereis in seinem Debüt-Jahr 2010 zu den Stammspielern. © imago Rückennummer 14 - Leon Goretzka (23, Schalke 04, 14/6): Trotz seiner starken Entwicklung muss er sich wohl hinten anstellen. Ist aber ein sicherer Kandidat für den endgültigen Kader. © imago Rückennummer 10 - Mesut Özil (29, FC Arsenal, 89/22): Hat aktuell immer wieder Rückenprobleme, gab allerdings selbst schon Entwarnung. Muss nicht um seinen Stammplatz zittern. © imago Rückennummer 7 - Julian Draxler (24, Paris Saint-Germain, 42/6): Führte das DFB-Team als Kapitän beim Confed Cup an, wurde außerdem zum besten Spieler des Turniers gekürt. Löw dürfte auf ihn als Joker setzen. Es wäre nach der WM 2014 und EM 2016 sein drittes großes Turnier. © imago Rückennummer 20 - Julian Brandt (22 Jahre, Bayer 04 Leverkusen, 14 Länderspiele /1 Tore): Durfte bisher noch kein großes Turnier spielen, war aber immerhin beim Confed-Cup mit dabei. Mehr als die Joker-Rolle dürfte er nicht bekommen. © imago/Ulmer Rückennummer 11 - Marco Reus (28, Borussia Dortmund, 29/9): Er verpasste bereits die WM 2014 und die EM 2016. Es wäre somit sein erstes großes Turnier. Bisher läuft auf dem Weg dahin alles nach Plan. © imago Rückennummer 19 - Leroy Sané (22, Manchester City, 11/0): Muss nach einer starken Serie in England wohl mit einer Joker-Rolle klar kommen. Ist aber ganz sicher in Russland mit dabei. © imago Rückennummer 13 - Thomas Müller (28, Bayern München, 90/38): Natürlich sicher mit dabei. Kam in der Bundesliga immer besser in Form und will es nicht bei zehn WM-Treffer belassen. © imago Rückennummer 9 - Timo Werner (22, RB Leipzig, 12/7): Wenn er weiter so gut drauf bleibt, dann dürfte er im Sturm gesetzt sein. Gab erst vor etwas mehr als einem Jahr sein Debüt und will jetzt bei der WM durchstarten. © imago Rückennummer 25 - Nils Petersen (29, SC Freiburg, 0/0): Der beste deutsche Torschütze der vergangenen Bundesliga-Saison (15 Tore für den SC Freiburg) ist sicher die große Überraschung im vorläufigen Kader. Seine einzigen Länderspiele machte er bisher für die deutsche Olympia-Auswahl 2016. © 2016 Getty Images Rückennummer 23 - Mario Gomez (32, VfB Stuttgart, 73/31): Er hat sich im Duell der klassischen Mittelstürmer gegen Sandro Wagner durchgesetzt. Sein Wechsel zum VfB Stuttgart in der Winterpause hat sich so bezahlt gemacht. Letztlich ist vielleicht auch seine Erfahrung in der DFB-Elf sein großer Vorteil - unter Löw hat er immerhin schon 73 Spiele gemacht. © 2018 Getty Images

KOMMENTIEREN