Juventus oder Real? 18 Champions-League-Sieger tippen das Finale

Die Weltmeister Toni Kroos und Sami Khedira sorgen beim Champions-League-Finale am Samstag für ein Novum. Zum ersten Mal in der glorreichen Königsklassen-Geschichte kämpfen zwei deutsche Stars mit ausländischen Finalisten um Europas Fußballkrone. Der letztjährige Gewinner Kroos will als Titelverteidiger mit Real Madrid den Henkelpott zum insgesamt dritten Mal in den Nachthimmel recken. Khedira möchte in der Siegerliste dorthin, wo der 27 Jahre alte DFB-Kollege durch Erfolge mit Madrid und Bayern schon ist: Nach dem Triumph mit Real im Jahr 2014 strebt der 30-Jährige mit Juventus Turin den begehrtesten Vereinstitel mit seinem zweiten Klub an.

