Juventus Turin: Cristiano Ronaldo von den italienischen Medien hart kritisiert

Nur mit viel Mühe gelang es Juventus Turin , nach der Pleite im Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid wieder zurück in die Spur zu finden. Beim knappen 1:0-Sieg gegen den abstiegsbedrohten FC Bologna wurde vor allem einer von den italienischen Medien harsch kritisiert: Superstar Cristiano Ronaldo. "Noch nie hatten wir ihn in dieser Saison so erlebt", hieß es in der Gazzetta dello Sport.

Die Zeitung ließ kein gutes Haar am Portugiesen. Über den 1:0-Sieg der "Alten Dame" schreibt das Blatt: "Juve mit dem schlechtesten CR7 der Saison leidet noch unter den Auswirkungen der Niederlage bei Atletico Madrid. Die Mannschaft hat den Zusammenbruch in Madrid noch nicht verarbeitet, Ronaldo dreht ziellos seine Kreise. Dybala bewahrt Juve vor einer Krise."

"Noch nie haben wir ihn in dieser Saison so erlebt"

"Ist er müde oder uninteressiert? Es ist als wäre nicht Ronaldo, sondern sein Bruder im Einsatz", wetterte das Blatt weiter. Die Gazzetta stellte den Superstar als "fahl" dar - sowohl im Körper, als auch im Kopf sei der Portugiese zu langsam und faul. "Noch nie haben wir ihn in dieser Saison so erlebt."

Der Corriere dello Sport wurde da etwas konkreter: "Das Spiel gegen Bologna ist Ronaldos schlechteste Partie in der Serie A." In der zweiten Halbzeit gelang dem Europameister nur ein Torschuss. Die Zeitung stellte sogar in Frage, ob er in der richtigen Position gespielt habe oder ob ihn die Mitspieler einfach nicht suchten. Durch den Sieg gegen den Abstiegskandidaten bleibt Juventus in der Serie A ungeschlagen an der Tabellenspitze.