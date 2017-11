Juventus Turin gegen FC Barcelona live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Juve gegen Barca im TV, Stream und Ticker: Das Giganten-Duell in Gruppe D in der Champions League zwischen Juventus Turin und dem FC Barcelona ist eine Neuauflage des Finals von 2015. Wie man das Spiel verfolgen kann.

Es ist die Neuauflage des Finales von 2015 und des denkwürdigen Viertelfinales aus dem Vorjahr – die Partie Juventus Turin gegen FC Barcelona am Mittwoch (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) bietet alles, was Fußball aus macht. Ein stimmungsvolles Juventus Stadium, Weltstars en Masse auf beiden Seiten und eine spannende Gruppen-Konstellation. Nur mit einem hohen Sieg könnte Vorjahres-Finalist Juventus „Barca“ noch den Gesamtsieg streitig machen. Die „Bianconeri“ verloren das Hinspiel in Camp Nou mit 0:3. Auf Rang drei ist Sporting Lissabon im Heimspiel gegen Olympiakos Piräus bei vier Punkten und drei Zählern hinter den Turinern in Lauerstellung.

Nach 24 Jahren als Profi wird Gianluigi Buffon im Sommer wohl seine Karriere beenden. © getty

Juventus-Coach Massimiliano Allegri – nach Italiens WM-Aus als Nachfolger des unglücklichen Gian Piero Ventura gehandelt – kann seine Mannschaft in Bestbesetzung ins Spiel schicken. Vergleiche zwischen Barcelonas Superstar Lionel Messi (30) und dessen argentinischem Nationalmannschaftkollegen Paulo Dybala (24) scheut der 50-jährige Allegri allerdings. „Messi kann auf dem Platz Dinge tun, die sonst niemand auf der Welt kann. Wir werden extrem gut verteidigen müssen. Messi und Dybala sind zwei sehr verschiedene Spieler, Paulo ist viel jünger und muss sein Spiel noch entwickeln. Auch physisch und in seinen Bewegungen ist er ein komplett anderer Typ als Messi“, erklärte Allegri am Dienstag bei der Pressekonferenz zum Spiel.

Barca-Coach Ernesto Valverde erwartet „das beste Juve.“ Der 53-Jährige muss in Turin u. a. auf den von Borussia Dortmund verpflichteten Ousmane Dembélé und auf Javier Mascherano verzichten. „Sie werden eine Menge Chancen kreieren und es wird ein sehr schweres Spiel für uns“, glaubt Valverde, der im Sommer CL-Sieger Luis Enrique ablöste. Die Frage, ob Barcelona Top-Favorit auf den Champions-League-Titel sei, wollte Valverde nicht hören: „Im Moment denke ich nur an die Runde der letzten 16.“

Wie sehe ich das Spiel Juventus Turin gegen FC Barcelona im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Juventus Turin gegen FC Barcelona live und exklusiv. Die Übertragung läuft am Dienstag bereits ab 19 Uhr bei Sky Sport 1 und HD. Kommentator im Einzelspiel ist Reporter-Legende Jörg Dahlmann. In der Konferenz schaut Toni Tomic nach Turin.

Wird Juventus Turin gegen FC Barcelona im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung des Spiels Juventus Turin gegen FC Barcelona gibt es am Mittwoch im ZDF im Anschluss an die Übertragung der Partie RSC Anderlecht gegen FC Bayern München ab 23 Uhr. Oliver Welke und Oliver Kahn werden im Studio in Brüssel noch einmal auf die Partie blicken.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Juventus Turin gegen FC Barcelona über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das CL-Spiel Juventus Turin gegen FC Barcelona bezahlen willst. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Juventus Turin gegen FC Barcelona an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

