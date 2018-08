Der Superstar spielt für Juventus Turin gleich im ersten Spiel - von Beginn an! Cristiano Ronaldo erhält von Juve-Trainer Massimiliano Allegri eine Einsatzgarantie. "Cristiano wird Samstag sein Serie-A-Debüt feiern", sagte der Meister-Trainer am Freitag. Und noch mehr: Ronaldo wird gegen Chievo Verona (Samstag 18 Uhr) sogar in der Startelf stehen.