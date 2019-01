Sportdirektor von Juventus Turin lässt Liste mit Transferzielen in Restaurant liegen

Man kannt das ja: Beim Rumsitzen kommt einem irgendwann ein Geistesblitz. Was tun? Man schreibt es sich natürlich auf - in der U-Bahn vielleicht, im Wartezimmer oder aber in einem Restaurant. Blöd nur, wenn "man" Sportdirektor bei einem der weltbesten Fußballvereine ist und diese Liste sensible Informationen erhält. Noch blöder, wenn man diese Liste dann einfach verschlampt. Genau das ist Fabio Paratici von Juventus Turin nun aber offensichtlich passiert. Das berichtet die Zeitung Il Tempo.