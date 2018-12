Kabinen-Ärger bei Hannover 96: Nach Hertha-Spiel scheppert es unter den Spielern

Anzeige

Das Ergebnis gegen die Hertha tat schon richtig weh, der Auftritt leider noch viel mehr ... „Das konnte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich bin sprachlos und erschüttert. Die Verunsicherung war von Anfang an zu erkennen“, sagte Boss Martin Kind. Trainer André Breitenreiter sprach von der schlechtesten ersten Halbzeit seiner Amtszeit in Hannover. Hannover 96 liegt am Boden 96 liegt vier Wochen vor Heiligabend am Boden. Durch das 0:2 gegen die Berliner steht das Breitenreiter-Team jetzt auf einem direkten Abstiegsplatz, ist nur dank der besseren Tordifferenz nicht Tabellenletzter. Der 96-Auftritt gegen die Hertha: ideenlos, harmlos, mutlos. „Jetzt zeigt sich, wer den Mann steht und wer sich versteckt. Wir müssen als Mannschaft zusammenstehen und uns durchbeißen“, sagte Torwart Michael Esser nach dem Schlusspfiff.

Das sind die Noten für die Spieler von Hannover 96 im Heimspiel gegen Hertha BSC Michael Esser: 3,6. ©

Anzeige

Ärger in der Kabine Doch genau da fangen die Probleme schon an. Die Profis kamen am Sonntagvormittag mit reichlich Verspätung des für 10 Uhr angesetzten Trainings auf den Platz. Nach SPORTBUZZER-Informationen hat es in der Kabine zuvor bei einer Aussprache kräftig gescheppert unter den Spielern. Das kann bewirken, dass sich jetzt endlich alle zusammen den Allerwertesten aufreißen – oder auch nicht ... Riesendruck für 96 Fakt ist: Durch den schwachen Auftritt gegen Berlin steht 96 am kommenden Sonntag in Mainz unter Riesendruck – vor allem Breitenreiter, für den es wohl ein Endspiel wird. Horst Heldt stärkte dem Trainer zwar gestern den Rücken, sagte im Sport1-Doppelpass zu einem Wechsel auf der 96-Bank vor dem Mainz-Spiel: „Das schließe ich aus.“ So hält es auch der Präsident. „Ich hatte intensiven Kontakt mit Herrn Heldt und bin da mit ihm auf einer Linie“, sagte Kind. Beides Bekenntnisse, die aber zumindest vorerst nur bis zum Anpfiff des Mainz-Spiels gelten. Nach dem Abpfiff könnte die Welt ganz anders aussehen.

"Die gewünschten Erfolgserlebnisse gab es bisher nicht" Kind erhofft sich nach dem schwachen Auftritt gegen die Berliner Erklärungen der sportlichen Führung. „Die sportliche Leitung ist jetzt insgesamt gefordert, offen, ehrlich und selbstkritisch Antworten zu finden“, sagte er. „Und zwar solche, die eine klare Differenzierung zu den bisherigen bieten. Denn die gewünschten Erfolgserlebnisse gab es bisher nicht.“ Sollten die Antworten in Mainz nicht zum gewünschten Erfolg führen, dürfte es für Breitenreiter wohl der letzte Auftritt für 96 an der Seitenlinie gewesen sein. „Da ist jetzt jeder in der Verantwortung. Auch der Trainer“, sagte Heldt.

Bilder vom Spiel der 1. Bundesliga zwischen Hannover 96 und Hertha BSC Die Spieler von Hannover 96 und Hertha BSC sowie die Schiedsrichter setzen ein Zeichen. ©

Verunsicherung war von Anfang an spürbar Gegen die Hertha war die Verunsicherung der 96-Profis von der ersten Sekunde an spürbar – und zog sich bis zum Ende durch. „Wenn es sehr lange keine Erfolgserlebnisse gibt, geht unglaublich viel Sicherheit verloren“, sagte Kind. Das Problem wurde durch fehlende Stimmung in der HDI-Arena noch verstärkt: Wegen des bundesweiten Stimmungsboykotts schwieg die aktive Fanszene in den ersten 45 Minuten. Die Profis fühlten sich dadurch an die vergangene Saison erinnert, als die Fanszene fast die gesamte Saison schwieg. So war auch gegen die Hertha jedes Raunen von den Rängen für die Profis hörbar. Das sollte sich in der zweiten Halbzeit allerdings gehörig ändern.

Erst Stimmungsboykott, dann tolle Choreographie: Bilder zum 96-Heimspiel gegen Hertha BSC: Banner in der Nordkurve während der ersten Halbzeit. ©