"Kader stark genug": TSV Hannover-Burgdorf verzichtet auf personelle Schnellschüsse

Die Verletztenmisere ist beispiellos, die Neuzugänge blieben bis auf Torwart Urban Lesjak, der immer besser in Form kommt, vieles schuldig. Die 22:25-Pleite beim Bergischen HC war die siebte am Stück, auch das hat es bei der TSV Hannover-Burgdorf in der 1. Bundesliga noch nicht gegeben. „Wir haben die Qualität, kriegen es aber nicht auf die Platte. Daran müssen und werden wir etwas verändern, wir brauchen neue Impulse“, sagt Sven-Sören Christophersen, Sportlicher Leiter der TSV. Dass die Recken neue Spieler verpflichten, ist aber unwahrscheinlich.

Recken-Trainer Carlos Ortega nimmt sich nach den meisten misslungenen Aktionen die Zeit, seine Spieler zu korrigieren. Er oder Co-Trainer Iker Ro­mero greifen dann gern zur Taktiktafel und bewegen die kleinen Magneten hin und her. Viel personelle Verschiebemasse ha­ben die beiden Coaches in dieser Saison jedoch nicht.

Ortega setzt auf den Nachwuchs

Kurz nach der Pause gab es in Wuppertal eine Szene, die zukunftsweisenden Charakter haben könnte. Der 18-jährige Veit Mävers durfte erneut zum Siebenmeter antreten, obwohl er zuvor nach einem verwandelten ge­scheitert war. Linksaußen und Routinier Cristian Ugalde hatte den Ball schon in der Hand und augenscheinlich damit gerechnet, dass er nun an der Reihe wäre. Ortega jedoch gab Mävers abermals die Chance – und er traf.

Dass der junge Rückraumspieler beim Stand von 21:23 dann vergab, als die Wende möglich war, nahm ihm keiner übel. Für den Nachwuchs der Re­cken war es allemal ein starkes Zeichen. Mit ihnen planen die Verantwortlichen. „Wir haben ja gesehen, was unsere Youngster in Mannheim gemacht haben. Wie stark sie wa­ren. Und da sollen wir ihnen kurzfristig neue Leute vor die Nase setzen, die zu finden obendrein sehr schwierig ist?“, so Christophersen.