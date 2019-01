Kagawa zu Hannover 96? Horst Heldt: "Haben die Möglichkeit, ihn zu verpflichten"

"Haben Dortmunds Forderungen vollumfänglich erfüllt"

Dabei schaute der 96-Manager immer wieder auf sein Handy, das Transferfenster schließt am Freitag um 18 Uhr. Nun liege es am Spieler, ob er sich für einen Verbleib in Deutschland oder die türkische Liga entscheidet. Aktuell sei Kagawa in Istanbul vor Ort. "Es liegt nicht in unseren Händen, wir haben Dortmunds Forderungen vollumfänglich erfüllt", erklärte Heldt.