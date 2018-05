Kahn warnt vor WM-Teilnahme von Manuel Neuer: "Gigantisches Risiko"

Der Titan bleibt hart! Erneut hat der ehemalige Nationaltorhüter Oliver Kahn große Zweifel an einer möglichen WM-Teilnahme von Manuel Neuer geäußert. Sollte der Superstar des FC Bayern München nach der langen Verletzungspause bei der WM 2018 in Russland ohne Spielpraxis auflaufen, sei dies ein „gigantisches Risiko“, so Kahn.