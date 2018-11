Joshua Kimmich - Note 3: Sehr aktiv in seiner Bayern-Rolle als Rechtsverteidiger. Stieß im Duett mit Müller immer wieder durch bis zur Grundlinie, brachte gefährliche Hereingaben nach innen. Agierte in den letzten zehn Minuten, als es nur noch 3:2 stand, wie in der Nationalelf als Sechser im Mittelfeld – zur Absicherung. Dort ist er viel wertvoller. © imago/Ulmer/PT