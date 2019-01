Nun also doch: Kai Häfner von den "Recken" rückt in den deutschen WM-Kader nach!

Linkshänder Kai Häfner von der TSV Hannover-Burgdorf ist kurz vor Beginn der Hauptrunde der Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark in den Kader der deutschen Nationalmannschaft gerückt. Der Europameister von 2016 ersetzt in dem 16 Spieler umfassenden WM-Kader per sofort den 21-jährigen Franz Semper, wie der Deutsche Handballbund (DHB) am frühen Sonnabend mitteilte. Der "Recke" wird damit schon am Abend (20.30 Uhr) im ersten Hauptrundenspiel in Köln gegen Island zum Aufgebot gehören.