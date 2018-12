Kai Havertz über Wechselgerüchte: "Irgendwann muss der nächste Schritt kommen"

Anzeige

Kai Havertz hat ein beeindruckendes Jahr hinter sich: Das Supertalent von Bayer 04 Leverkusen entwickelte sich in rasanter Geschwindigkeit zum Leistungsträger der "Werkself", debütierte in der deutschen Nationalmannschaft und gewann die Fritz-Walter-Medaille in Gold, die höchste Auszeichnung des DFB für Jugendspieler. Eine steile Karriere ist programmiert - doch wie lange kann Bayer seinen Superstar in spe noch halten?

In einem Interview mit Sky sprach Havertz über seine Zukunft - offenbar hat der Youngster einen klaren Plan. "Als Spieler will man immer versuchen, einen Schritt zu machen und weiterzukommen. Im Moment bin ich in Leverkusen super aufgehoben und kann mich hier weiter gut entwickeln." Sein Vertrag bei Bayer läuft noch bis 2022, die Rheinländer sitzen also am langen Hebel, wenn es zu eventuellen Ablöseforderungen kommt. Mit dem FC Bayern München, FC Barcelona, Inter Mailand oder Arsenal haben zahlreiche Spitzenklubs ihr Interesse bereits hinterlegt.

Havertz-Zukunft mittelfristig nicht bei Bayer 04?

Deshalb überrascht es nicht, dass Havertz seine Zukunft mittelfristig nicht in Leverkusen sieht. "Dass irgendwann der nächste Schritt kommen muss, ist glaube ich klar", erklärte der 19-Jährige. "Da mache ich mir jetzt aber noch keine Gedanken drüber." Noch-Sportdirektor Jonas Boldt schloss einen Wechsel zuletzt noch kategorisch aus. "Seine Zukunft liegt in Leverkusen", sagte Bolt bei Sport1. Zuvor hatte Bayern-Star Joshua Kimmich Havertz beim Rekordmeister ins Gespräch gebracht und gesagt: "Ich kann ihn nicht kaufen, aber er ist ein Spieler, der glaube ich sehr gut zu uns passen würde."