Kaiser-Ära bei RB Leipzig vor dem Ende

Meuselwitz. Erste Halbzeit beim Testspiel in Meuselwitz. Dominik Kaiser und Willi Orban stehen beide in der Startelf – doch die Kapitänsbinde trägt der Vize-Kapitän des vergangenen Jahres. Hat Trainer Ralph Hasenhüttl seinen Anführer für die neue Saison bereits bestimmt? „Nein, ich habe noch keine Entscheidung gefällt“, sagte der 49-Jährige nach dem 6:0-Sieg gegen den ZFC am Dienstagabend. Dass Innenverteidiger Orban gegen den Regionalligisten als Kapitän aufs Feld ging, hatte Hasenhüttl vor der Partie selbst festgelegt.