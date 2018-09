Irrer Cornflakes-Protest gegen DFB! Fans sauer wegen Ermittlungen nach Interview

Einen Fan des 1. FC Kaiserslautern, Peter Hammerschmidt, erzürnte diese Entscheidung seitens des Kontrollausschusses wiederum so sehr, dass er auf Facebook zum Protest aufrief - und das auf äußerst kreative Weise: In Anlehnung an die Worte von Mittelfeldspieler Löhmannsröben forderte er Gleichgesinnte auf, den DFB "Cornflakes zählen" zu lassen. Teilnehmer sollten Cornflakes kaufen und sie am Dienstag den 11. September bis 15 Uhr an die DFB-Zentrale nach Frankfurt "zu Händen Herrn Grindel" schicken. Und die Aktion ging viral! Zahlreiche Teilnehmer teilten in den Sozialen Netzwerken Bilder von solchen Paketen.